L'FC Andorra remunta al camp de l'Avià i se situa líder en espera de l'Horta

Actualitzada 22/01/2017 a les 07:24

Redacció Avià

L’FC Andorra va tirar endavant un partit que se li va complicar molt al camp de l’Avià i que va acabar guanyant per 1 a 3. Amb el triomf, els tricolors deixaven enrere una ratxa de dues derrotes consecutives i se situa líder del grup 1 de primera catalana amb un punt més que l’Horta (32 per 31), tot esperant el resultat dels barcelonins, aquest migdia al camp del Masnou.

El partit contra l’Avià va ser molt intens, disputat i amb moltes queixes per l’actuació arbitral per part dels jugadors i el públic local. L’Andorra va estar a punt d’obrir el marcador en una rematada d’Àlex de cap a la sortida d’un córner (minut 7). Els locals també van arribar en un parell d’aproximacions a l’àrea de Fer­ran Pol, sense encertar. El joc estava molts moments aturat i al descans es va arribar amb empat a 0 i amb l’Avià amb un jugador menys per doble groga a Miki López (41’). Amb tot, els locals es van avançar en el marcador amb un penal per caiguda de Max Morell que ell mateix va transformar. La situació es complicava per als d’Emili Vicente, que van empatar amb un gol de penal de Cristian (66’). Dos minuts després Robert va ser expulsat amb vermella directa per encarar-se amb l’afició local. La pressió era màxima, però l’FC Andorra va tirar d’ofici i amb el segon gol de Cristian i un altre de Roi va sentenciar el duel davant la desesperació local, que va culpar l’àrbitre de la derrota (acabarien amb nou jugadors sobre el camp).