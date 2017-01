El MoraBanc suma el triomf centenari amb domini absolut a la pista del Gran Canària

Els jugadors del MoraBanc Andor­ra van estar avisant al llarg de la setmana dues coses. La primera era que no volien relaxació després d’assolir el bitllet a la Copa del Rei, i la segona que volien tornar a guanyar lluny del Poliesportiu. I així ho van complir al Gran Canaria Arena ahir, i a més ho van fer amb una gran exhibició. Per arrodonir la festa, el conjunt del Principat va assolir una fita numèrica per a la història: la d’ahir va ser la victòria número 100 a l’ACB.

Tot i el domini absolut en l’enfrontament, els de Joan Peñarroya sortien