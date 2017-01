Mireia Gutiérrez signa una bona vuitena plaça en un eslàlom de Copa d'Europa

Actualitzada 21/01/2017 a les 07:16

Mireia Gutiérrez va completar ahir en una bona vuitena posició l’eslàlom de Copa d’Europa de Melchsee Frutt (Suïssa) i gràcies als punts aconseguits ocupa la dinovena plaça de la general del circuit continental en aquesta disciplina. L’esquiadora andorrana, setzena a la primera mànega, va anar de menys a més i en la segona va marcar el cinquè millor temps per proporcionar-li la vuitena plaça final, a 1’’68 de la gua-nyadora, l’alemanya Jessica Hilziger. En nois, Joan Verdú va seguir el camí invers al de Mireia Gutiérrez. I és que després d’una bona primera baixada (desè, a 0’’65 del millor temps) va seguir una segona amb errades que el van portar a la dinovena posició en el segon gegant de Copa d’Europa de Val d’Isère. “Correcte 19è. Fallo a la segona mànega, però content per aquests dos dies”, valorava un crític Verdú a les xarxes socials. Àxel Esteve no va completar la primera mànega. En Copa del Món, Marc Oliveras va situar-se en el lloc 52 en el supergegant de Kitzbuehel, a 4’’71, del vencedor, Matthias Mayer. “No ha fet grans errades, només que li ha faltat velocitat en el seu esquí, amb una mica més d’energia per accelerar més en els revolts”, valorava el tècnic de la FAE, Max Tissot. Avui, descens de Copa del Món. En altres curses amb presència de la FAE, cal destacar el desè lloc de Carmina Pallàs en el supergegant FIS de Santa Caterina, millorant una mica els punts FIS. “Està millorant i agafant confiança”, assegurava el tècnic Simon Bastelica. Finalment Jan Sasplugas, quart, i Mariona Ramentol, onzena, van ser els millors en els eslàloms Citizen de Font Romeu.