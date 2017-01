La cursa individual d’Arcalís obre avui la Copa del Món, amb un recorregut elogiat i excel·lents previsions per viure una gran jornada

La Copa del Món d’esquí de muntanya 2017 dóna el tret de sortida avui amb la cursa individual a Arcalís després que ahir al vespre a Ordino se celebrés la inauguració i la cerimònia d’entrega de premis als vencedors de la general de l’any passat, amb l’italià Michele Boscacci i la francesa Laetitia Roux com a campions. A la cerimònia no hi va faltar el president de l’ISMF (International Skimountaineering Federation), Armando Mariotta, qui va destacar la Font Blanca. “Aquesta cursa en moltes ocasions ha sigut la primera de la Copa del Món i estem molt contents d’això. La idea