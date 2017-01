Entrar al club dels 100

El MoraBanc arribarà al centenar de victòries a l’ACB si venç el Gran Canària

Més de 24 anys després del primer partit del Bàsquet Club Andor­ra a l’ACB, el MoraBanc té l’oportunitat d’assolir una fita numèrica important avui: la victòria número 100 en la màxima competició espanyola. El triomf de diumenge passat, que va servir per assolir el desitjat bitllet a la Copa del Rei, va ser el número 99, i d’assolir avui (18.30, hora d’Andorra) un triomf a la complicada pista de l’Herbalife Gran Canària s’arribaria al centenari.

No és l’escenari més favorable per arribar a aconseguir aquest repte, però després d’una setmana històrica, el MoraBanc té ganes de demostrar més. A l’entitat andorrana