Els 'dakarians' ja pensen a tornar

España, Llovera i Ginesta relaten les vivències en una de les edicions més dures

Un motard, Cristian España, i dos camioners. Albert Llovera i Jordi Ginesta. Una mateixa cursa i vivències molt diferents. Tant que ni tan sols es van veure durant el Dakar. Només en la jornada de descans. Ahir els tres andorrans van explicar el seu pas pel raid més dur del món a la seu de l’ACA. Per a Cristian España la seva segona participació va acabar amb èxit. Com ell mateix relatava, “he fet realitat un somni. He pogut acabar i de la millor manera, guanyant la categoria marató i sent 21è de la general. El primer sorprès he estat