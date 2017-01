El Madrid busca recuperar la confiança contra el Màlaga

Els de Zidane, líders, venen de perdre contra el Sevilla i el Celta

Actualitzada 21/01/2017 a les 07:14

Redacció Madrid

El Reial Madrid torna avui a la lliga després de la desfeta de la Copa i ho fa al Santiago Bernabéu contra un rival, a priori, assequible, el Màlaga, que només ha tret quatre punts com a visitant. Zinedine Zidane va assegurar ahir en la prèvia no estar preocupat per les dues derrotes consecutives (Sevilla en lliga i Celta en Copa). És més, va assenyalar que “ha estat un bon moment per perdre aquests dos partits, encara que m’hauria agradat guanyar-los, però ara podem recuperar la confiança i continuar”. I es mostrava satisfet per jugar ja contra el Màlaga (18.15 h), ja que així “podrem canviar els dos darrers. Hem tingut poca recuperació, però l’afrontem de la mateixa manera, amb l’objectiu d’intentar fer el màxim des del principi. No anem a canviar la idea que tenim”. Sobre el poc protagonisme de Cristiano Ronaldo el dia del Celta, Zidane va sortir en defensa del portuguès: “Cristiano sempre rebrà crítiques. Quan no marqui, quan juga en una posició diferent... Hi està acostumat. Ell està concentrat en el partit següent. Sempre serà un jugador que marqui la diferència per aquest equip. A vegades pot jugar pitjor. A mi també em passava, i què? L’important és seguir treballant”.

Marcelo Romero, tècnic del Màlaga, donava la clau per assaltar el Bernabéu: “Al Madrid se’l guanya atacant, i amb una mica de sort.”