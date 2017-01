Retorn triomfal

Cyril Despres arriba a Andorra molt content amb el trofeu de tercer classificat del Dakar del 2017 en el tercer any en cotxes

Cyril Despres va arribar a casa dimarts des de l’Argentina. Només un dia després va viatjar als Camps Elisis de París, on hi va passar la tarda signant autògrafs amb l’equip i ahir mateix ja tornava a ser a Andorra per oferir una roda de premsa, juntament amb el fisioterapeuta de Peugeot, Roger Font. El pilot resident, amb llicència andorrana, lluïa amb un somriure d’orella a orella el trofeu de tercer classificat en cotxes del Dakar. “És petit, però la satisfacció és molt gran”, deia comparant-los amb els dels seus companys d’equip, Stépahane Peterhansel i Sébastien Loeb, que en haver