La Purito supera els 450 ciclistes el primer dia d'inscripcions

Actualitzada 20/01/2017 a les 07:31

La Purito Andorra va obrir ahir les inscripcions per a la tercera edició, que es disputarà el 6 d’agost, i ho va fer a un ritme superior al de les edicions passades. Ahir al vespre els participants que ja s’hi havien inscrit eren més de 450 entre les tres categories, amb 317 a la llarga, 127 a la curta i 7 a la mini. L’any passat es van registrar 312 corredors el primer dia d’inscripcions entre els tres recorreguts. Tenint en compte que l’edició de l’any passat es van arribar als 2.000 corredors i que aquest any el límit és el mateix, es preveu que el termini d’inscripcions es tanqui encara més aviat.

Com ha succeït a les dues edicions de la marxa cicloturista, La Purito comptarà aquest any una vegada més amb un ciclista de renom, que s’anunciarà properament. El primer any va ser Miguel Indurain, mentre que el 2016 va ser Claudio Chiapucci.

A més, ahir l’organització va revelar el nou mallot que lluiran els ciclistes, en el qual destaca el color negre.