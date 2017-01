Israel, Moldàvia i Lituània, rivals al Premundial 2019

La selecció femenina jugarà el 6, 8 i 11 d’abril al país bàltic

La selecció andorrana femenina participarà en la ronda prèvia a la fase de classificació per al proper Mundial de futbol, que es disputarà a França l’any 2019. Ahir el conjunt dirigit per José Antonio Martín Guti va entrar al bombo, per primera vegada a la història, i va conèixer els seus rivals en un sorteig que es va celebrar a Nyon (Suïssa). Andorra va quedar emparellada en el grup 3, amb les seleccions d’Israel, Moldàvia i Lituània (l’amfitriona). La selecció jugarà al país bàltic el 6, 8 i 11 d’abril.

El rànquing FIFA situa els contrincants en el 56è, 91è i