Fi del malefici del Barça a Anoeta Neymar, en el moment del llançament de penal que va acabar amb gol.

Actualitzada 20/01/2017 a les 07:24

Redacció Sant Sebastià

L’FC Barcelona va acabar ahir amb el malefici que tenia a Anoeta, on no gua-nyava des del 2007. Va ser a la Copa del Rei, però de totes maneres va servir per posar fi a la ratxa negativa a l’estadi de la Reial Societat. A més, els de Luis Enrique Martínez van encarrilar l’eliminatòria de quarts, amb la tornada de la setmana vinent al Camp Nou encara per disputar-se.

Va ser Neymar qui al minut 21 de la primera part va propiciar el triomf als blaugrana després de transformar un penal que ell mateix havia provocat en rebre una clara puntada de peu d’Aritz Elustondo. La Reial Societat va tenir alguna ocasió d’empatar, però no va ser capaç de sumar cap gol que li servís per afrontar la tornada amb més opcions. La mala notícia per al Barça la va protagonitzar Andrés Iniesta, que es va retirar a la mitja part amb molèsties físiques.

A la represa, i sense el capità blaugrana al camp, el partit es va transformar en una anada i tornada, i els dos equips van gaudir d’ocasions, però cap de definitiva, cosa que va portar a la victòria per la mínima del Barça.

Per la seva part, l’Atlètic va deixar la seva eliminatòria mig sentenciada després de vèncer l’Eibar per 3-0 amb gols de Griezzman, Correa i Gameiro.