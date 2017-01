Petits canvis en el recorregut de la Font Blanca per la nevada

Kilian Jornet i Laetitia Roux, principals reclams de la cita andorrana, iniciaran

la defensa dels seus títols

D’aquí a només dos dies, la Copa del Món d’esquí de muntanya s’encetarà amb la cursa individual de la Font Blanca a Arcalís. L'organització ja ho té tot a punt des de fa dies per garantir les millors condicions i dimarts va traslladar-se a les pistes per verificar l’última hora de l’estat el traçat després de les fortes nevades dels darrers dies.

Tot i que les condicions són òptimes, segons apuntaven des de l’organització, el temporal de neu i vent va obligar a fer un petit canvi en el recorregut, el qual no tindrà una afectació important en la cursa. La