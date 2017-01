4.000 espartans a Encamp

La quarta edició del Campionat d’Europa Reebok Spartan Race aterrarà per primera vegada a Encamp el 16 i 17 de setembre, com va avançar el Diari i ahir va fer oficial l’organització.

La quarta edició del Campionat d’Europa Reebok Spartan Race aterrarà per primera vegada a Encamp el 16 i 17 de setembre, com va avançar el Diari i ahir va fer oficial l’organització. La prova de curses d’obstacles més important del món va debutar l’any passat a Andorra amb un èxit fins i tot inesperat –va haver-hi 2.200 participants tot i ser l’estrena en el calendari– i des d’Spartan Race Espanya i el comú d’Encamp es confia superar sense problemes aquesta xifra tenint en compte que s’hi afegeix el Campionat d’Europa, que el 2016 va acollir Edimburg, i que per primera