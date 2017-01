Xavi Cardelús fa un pas endavant i signa per dos anys amb l'equip Stylobike

L’esquadra té també una estructura al Mundial i hi podria córrer alguna cursa

Xavi Cardelús pare va anunciar abans de festes de Nadal que la decisió estava presa i que el seu fill deixava l’equip Promoracing per fitxar per una nova estructura del Moto2 European Champion-ship. Ahir, Cardelús fill oficialitzava el pas endavant a la seva carrera en signar per dues temporades per l’equip Stylobike, propietat de Valeriano Rodríguez i que compta també amb una estructura al Mundial de Moto2 defensant els colors de Petronas. El pilot, vuitè al campionat europeu l’any passat, afronta el repte de consolidar-se entre els primers de la categoria i, si és possible, debutar al Mundial amb alguna