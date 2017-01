La selecció femenina serà demà per primer cop al sorteig del Premundial

La selecció femenina serà demà un dels 16 equips que entraran als bombos del sorteig de la fase prèvia de la Copa del Món de la FIFA, que es disputarà a França el 2019. Juntament amb Kosovo, Andorra formarà part per primera vegada del torneig previ a la fase de classificació per al Mundial, que es disputarà del 6 a l’11 d’abril. Les tricolors seran al bombo 2, amb les seleccions de Letònia, Luxemburg i Kosovo, com a combinats amb menys coeficient FIFA. Albània, Illes Fèroe, Geòrgia i Lituània, que seran els quatre països amfitrions, conformaran el bombo 1 i,