El Madrid vol recuperar sensacions a costa d’un Celta que vol sorprendre

Cristiano torna a una convocatòria de Copa del Rei dos anys després Zinedine Zidane en la roda de premsa d'ahir prèvia al partit contra el Celta. Fernando Galindo

Actualitzada 18/01/2017 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

El Reial Madrid de Zinedine Zidane rep avui (21.15 h, Santiago Bernabéu) al Celta d’Eduardo Berizzo, en el partit d’anada dels quarts de final de la Copa del Rei. Les principals novetats de la llista blanca són Cristiano Ronaldo i Isco Alarcón, que torna després de recuperar-se de les molèsties que portava dies arrossegant. L’última vegada que el portuguès va integrar una convocatòria en aquesta competició va ser el 15 de gener del 2015. El Reial Madrid s’enfrontava a l’Atlètic de Madrid en el partit de tornada dels vuitens de final [l’eliminatòria es va decantar a favor dels matalassers per 4 a 2]. L’any passat, Ronaldo no va ser convocat contra el Cadis per Rafa Benítez, en el partit en què el conjunt blanc va quedar eliminat de la Copa, per alineació indeguda de Cherysev. L’entrenador blanc ha destacat en roda de premsa que han d’oblidar la derrota en lliga al Sánchez Pizjuán i que han de treballar més. També ha ratificat al porter Keylor Navas, “Keylor porta una gran temporada i jo el veig molt bé. Si hem estat 40 partits sense perdre és per alguna cosa, i Keylor estava, no crec que m’equivoqui.” Per a Zidane, l’equip gallec “és un equip que lluita en totes les competicions i que practica un bon futbol”. La clau, segons ell, serà “saltar al terreny de joc amb màxima tensió i entrar molt forts al partit des del primer minut”. A més, tot i les baixes de Carvajal amb una sobrecàrrega als isquios, i Bale, James, Pepe i Coentrao per lesió, el tècnic ha deixat intuir rotacions, a causa del calendari atapeït que els espera fins al març.

D’altra banda, el Celta aterra al Bernabéu amb ganes de donar la sorpresa i és que el conjunt gallec vol la Copa. Ja ho va deixar clar el migcampista serbi, Nemanja Radoja, després del sorteig dels quarts de final. Els de Berizzo ocupen una zona privilegiada a la lliga i es troben als setzens de final de l’Europa League, amb la qual cosa tenen confiança en ells mateixos. Ara bé, aquest bon moment de l’equip es podria veure truncat arran de l’incident entre Fabián Orellana i l’entrenador. El tècnic argentí ha explicat que el jugador xilè ha estat apartat per una falta de respecte inacceptable i que no pertanyerà més a l’equip. Sergio tornarà a la titularitat, Orellana és baixa per decisió tècnica i Beauvue per lesió. Torna ja recuperat, Pablo Hernández i s’estrena el recent fitxatge Jozabed.

La jornada de Copa s’obre amb un Alcorcón-Alabès (19.15 h), duel històric per al conjunt madrileny, l’únic de segona divisió a quarts, i oportunitat per als bascs d’arribar a semifinals de Copa.



EL MANCHESTER CITY, DISPOSAT A PAGAR 115 MILIONS PER LEO MESSI

El Manchester City de Pep Guardiola, al qui els resultats no estan acompanyant a la Premier, està disposat a intentar el fitxatge de Leo Messi. Segons publicava ahir The Sun, l’oferta del club de Manchester podria arribar als 115 milions d’euros, amb un salari de 900.000 euros setmanals per a l’astre argentí. Les mateixes informacions assenyalen que el Barça no ha posat mai preu al jugador, que acaba contracte el 2018, però per primera vegada el club blaugrana hauria acceptat escoltar al City, cosa que veu “positiva” una font citizen. Amb tot sembla difícil que el Barça estigui obert a negociar quan ha anunciat que vol renovar Messi.