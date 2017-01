Felipe Massa torna a Williams i Pascal Wehrlein completa el cercle a Sauber

Valtteri Bottas correrà a Mercedes Valtteri Bottas, en la seva època a l'equip Williams.

Actualitzada 17/01/2017 a les 07:22

Redacció Andorra la Vella

L’escuderia Mercedes va anunciar ahir en un comunicat que el pilot finlandès Valtteri Bottas passarà a ocupar la plaça que va deixar lliure el vigent campió de Fórmula 1, Nico Rosberg, com a company d’equip de Lewis Hamilton. Així, l’equip va confirmar el que s’anava especulant sobre el recanvi de l’alemany després de la decisió de retirar-se.

“De vegades, les situacions inesperades et presenten oportunitats interessants”, assenyalava el màxim responsable de Mercedes, Toto Wolff, que també va lloar el seu nou pilot. “Valtteri té els peus a terra, és directe i molt centrat. Bastant finlandès, per ser honestos, i sense cap dubte encaixarà amb nosaltres. Té un historial impressionant en categories júnior i nou podis en Fórmula 1, però ara és el moment de passar al següent nivell i veure com respon al repte de competir per guanyar les curses i campionats”, va sentenciar Wolff.

La incorporació de Bottas a Mercedes va deixar lliure un seient a Williams, que portava Felipe Massa a tornar de la retirada que havia anunciat aquesta mateixa temporada. El brasiler tornarà a competir i ho farà al costat d’Esteban Ocon. A més, el pilot de proves de Mercedes, el jove alemany Pascal Wehrlein, que va sonar amb força com a substitut de Rosberg, pilotarà per a l’escuderia Sauber la propera temporada juntament amb Marcus Ericsson, ocupant així el lloc del brasiler Felipe Nasr.

Per altra banda, McLaren va anunciar ahir que presentarà el monoplaça per a la nova temporada el 24 de febrer.