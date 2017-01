Toca la grossa

El MoraBanc, emparellat amb el Reial Madrid al sorteig de quarts de final, jugarà dijous 16 a les 21.30 hores

Encara amb l’alegria al cos per la gran victòria assolida diumenge davant el Reial Betis Energía Plus que va suposar la classificació per a la Copa del Rei, el MoraBanc va saber ahir a qui s’enfrontarà als quarts de final i quan ho farà. El sorteig, que es va realitzar a la mateixa ciutat que acollirà el torneig, Vitòria, va emparellar el vigent campió de la Copa i un dels equips més potents d’Europa, el Reial Madrid, amb el conjunt andorrà. En ser el rival dels de Joan Peñarroya líder de la Lliga Endesa en finalitzar la primera volta, el