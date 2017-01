Òscar Sonejee es retira definitivament del futbol

El jugador ho anuncia a través d’una carta en què agraeix tot el que ha pogut viure

“És el moment més dur, però al mateix temps és un moment feliç.” Així començava la carta amb què Òscar Sonejee va anunciar que es retira definitivament com a jugador de futbol als quaranta anys. L’exinternacional estava jugant amb l’FC Lusitans aquesta temporada, però ha decidit desvincular-se completament de l’equip i no acabar el curs, ja que no podia estar involucrat completament amb l’equip. “Només podia entrenar dos dies ja que estava amb el cadet de l’Enfaf. Això va fer que no entrés en dinàmica i ho tenia més difícil. M’hauria agradat acabar la temporada i marxar guanyant la lliga