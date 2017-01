La tercera edició de la Purito Andorra se celebrarà el 6 d'agost

Les inscripcions s'obren aquest dijous i s'esperen uns 2.000 participants

Després del gran èxit de les dues primeres edicions, la tercera marxa cicloturista La Purito Andorra 2017 ja té data fixada: el diumenge 6 d’agost, i els interessats ja s'hi podran inscriure a partir d'aquest dijous 19 de gener. La prova passa per un recorregut amb una duresa extrema, que els cicloturistes podran compartir amb Joaquin 'Purito' Rodríguez i altres professionals del ciclisme. L’exigència de la cursa atrau a milers d’aficionats que provenen de fins a 10 països diferents.



El diumenge 6 d’agost es celebrarà la marxa cicloturista que manté els mateixos recorreguts que en les edicions anteriors: un trajecte llarg de 145 kilòmetres i 5.200 metres de desnivell positiu, naixerà a Sant Julià de Lòria i, desprès de recórrer els ports més emblemàtics i exigents d’Andorra -Beixalís (1.805 metres), Coll d’Ordino (1.980), La Rabassa (1.820), Coll de la Gallina (1.910) i La Comella (1.350)- finalitzarà als Cortals d’Encamp, a 2.100 metres.



El recorregut curt, que no passarà per Beixalís ni pel Coll d’Ordino, cobrirà un total de 80 kilòmetres i comptarà amb 3.500 metres de desnivell positiu; i la Mini, una tercera opció dedicada a tots aquells que vulguin estar al costat del 'Purito' Rodríguez i participar a l’esdeveniment. Aquesta modalitat arrancarà de Sant Julià de Lòria i anirà directament als Cortals d’Encamp després d’afrontar 28 kilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu.



S’espera que la tercera marxa cicloturista repeteixi el gran èxit de les edicions anteriors amb una important participació d’aficionats del ciclisme internacional, després que s'hagi consolidat convertint-se en un referent de les proves cicloturistes. Les inscripcions s’obren aquest dijous 19 de gener i es podran realitzar a través de la web www.lapurito.com. Enguany, i en previsió de la mateixa participació dels anys anteriors, el límit es tancarà a les 2.000 inscripcions.



Andbank continua apostant per aquest gran projecte i aquest dimarts ha signat, per tercer any consecutiu, el patrocini d'aquesta marxa, amb el recorregut que Joaquim 'Purito' Rodríguez va dissenyar per a l’etapa 'reina' de la Vuelta a España del 2015.