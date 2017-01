Ramos, en pròpia porta, i Jovetic capgiren el marcador als instants finals

El Sevilla acaba amb la ratxa del Madrid Vázquez i Ramos, al terrra, en una acció del partit d'ahir al Sánchez Pizjuán.

Actualitzada 16/01/2017 a les 07:13

Redacció Sevilla

El Reial Madrid va tastar ahir la seva pròpia medicina davant el Sevilla i va veure com un partit que tenia guanyat se li va tornar en contra en els instants finals. Els herois van ser Sergio Ramos, aquest accidentat perquè va marcar en pròpia porta al minut 85, i Jovetic, que al minut 92 va fer esclatar el Sánchez Pizjuán i va acabar amb la ratxa de partits sense perdre dels blancs. El rècord del es va quedar en els 40 enfrontaments sense conèixer la derrota.

Abans de la remuntada en només set minuts, el Reial Madrid va sortir amb més velocitat, tot i que no va crear ocasions clares. El Sevilla va igualar el seu rival en intensitat i el duel es va tornar boig, amb el joc de mig del camp desaparegut. Tot i això, no va ser fins a la segona part que es va inaugurar el marcador. Rico va cometre un penal clar al 67’ i Cristiano Ronaldo va avançar des dels onze metres. La diana de l’estrella portuguesa, però, no va ser suficient perquè el Madrid sumés punts. Un Ramos que va ser xiulat per la seva exafició durant tot el matx, es va equivocar en enviar l’esfèrica al fons de la seva pròpia xarxa, set minuts abans que Jovetic aprofités una pilota perduda de Benzema per culminar el triomf.

El Sevilla segueix mostrant-se com a clar candidat al títol després de situar-se a un punt del líder, el Madrid, que encara té un partit pendent de jugar.