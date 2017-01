El partit serà el proper 16 de febrer al pavelló Fernando Buesa Arena, a Vitòria, a les 21.30 hores

Bitllet històric per a la Copa Guille Colom i Schreiner aixequen el cartell d'equip classificat per a la Copa, mentre David Navarros'ho mira sense arribar-hi. Fernando Galindo

Actualitzada 16/01/2017 a les 13:32

El MoraBanc Andorra ja té company d'equip per als quarts de final de la Copa del Rei: serà el Reial Madrid. Així ho ha volgut l'atzar durant el sorteig que aquest matí s'ha celebrat a Vitòria i que situa l'enfrontament entre els andorrans i els madrilenys per al proper 16 de febrer al pavelló Fernando Buesa Arena, a Vitòria, a les 21.30 hores.



El director general del club, Francesc Solana, en representació del MoraBanc al sorteig ha assegurat que el matx serà "tot un repte de màxima exigència" i "un orgull poder ser a la Copa del Rei per representar el país. En to de broma, la primera expressió que ha deixat anar només agafar el micro i saber la notícia ha estat "quina putada!".



La resta d'emparellaments seran València-Gran Canària; Barça-Unicaja; i Tenerife-Baskonia.



En cas de victòria contra el Madrid, el MoraBanc Andorra s'enfrontarà a les semifinals contra el guanyador del Tenerife-Baskonia.