El MoraBanc fa embogir el Poliesportiu amb una victòria de matrícula d’honor contra el Betis i té el bitllet per a Vitòria

Victòria =Vitòria posava en una pancarta a la graderia del Poliesportiu d’Andorra. I els jugadors del MoraBanc van complir al peu de la lletra la consigna. I amb un partidàs. Per no pensar en average ni mirar altres pistes. “A la Copa, oé, a la Copa, oé”, rugia la grada. El MoraBanc havia superat l’examen davant el Reial Betis Energía Plus i amb matrícula d’honor. 95 a 69 final, invicte a casa a la primera volta (8-0) i camí directe cap a la Copa del Rei de Vitòria, del 16 al 19 de febrer.

El MoraBanc, en el tercer any del