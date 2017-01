El pilot de motos acaba per primer cop el ral·li en el lloc 21 i campió marató, i el de camions entra en el Top-25

Final feliç. El Dakar 2017 va acabar ahir a Buenos Aires amb cansament i alegria per als representants andorrans. Tots, tret d’Andreu Cachafeiro, fora en les primeres etapes, van complir els objectius abans de sortir d’Asunción. Èxtasi per a Cristian España, finisher en la segona temptativa amb una KTM que l’ha portat a una destacada 21a plaça –va ser vuitè en la cinquena etapa– i campió de la categoria marató (de 0 a 450 cc). Èxit també per a Albert Llovera amb el Tatra de l’equip txec Bonver Dakar Project. L’andorrà va finalitzar el ral·li per tercer any consecutiu i