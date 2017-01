El MoraBanc fa història i es classifica per a la Copa

Els tricolors superen el Betis en un partit per emmarcar i s'asseguren el bitllet per a Vitòria amb un triomf (95-69)

Actualitzada 15/01/2017 a les 21:36

El MoraBanc Andorra serà demà (12 h) un dels vuit equips presents al sorteig de la Copa del Rei de Vitòria. Els de Joan Peñarroya s'han assegurat el bitllet avui després de vèncer amb claredat el Reial Betis Energia Plus (95-69).



La primera part local ha estat per emmarcar i des de bon inici han posat la directa. Parcial de 18-8 en els primers minuts i 30-19 al final del primer quart. L'avantatge s'ha ampliat més al segon període gràcies a una gran defensa tricolor que ha deixat en només 9 punts als bètics.



El partit ja estava encarrilat al descans (54-28), però al tercer els de Zan Tabak han donat un ensurt als locals en reduir l'avantatge des dels +26 al +5 (61-56). Just quan han arribat a aquest punt, els tricolors s'han tornat a connectar i abans d'arribar al darrer quart han ampliat el marge a 9 punts (67-56).



Aquesta dinàmica amb la qual han finalitzat el tercer temps ha estat clau per assegurar-se la victòria al darrer quart, amb espectacle inclòs de triples, tres dels quals d'Schreiner, i minuts per a un Colom, que ha tingut protagonisme avui, Hugo Schneider i Nico Maric. Al final, 95-69 i el MoraBanc ha fet història classificant-se per segona vegada per a la Copa del Rei.