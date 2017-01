Els blaugrana golegen amb dianes de Luis Suárez (2), Messi, Arda i Aleix Vidal

El Barça s'exhibeix contra Las Palmas Luis Suárez celebrant amb Messi el primer gol de l'uruguaià.

Redacció Barcelona

La classificació per als quarts de final de la Copa del Rei va donar ahir ales al Barça de Luis Enrique, que es va exhibir a la lliga contra Las Palmas (5-0). I això que el tècnic va apostar d’entrada per les rotacions, deixant a la grada Piqué i Sergio Roberto, i Iniesta i Neymar a la banqueta. Amb tot, els blaugrana no van tenir oposició davant un fluix equip canari que acostuma a oferir bon futbol i no peca de duresa defensiva. Va ajudar en la golejada el fet que al quart d’hora Luis Suárez va fer el primer gol. Les ocasions, sense materialitzar es van succeir a la porteria de Javi Varas, que va estar molt encertat. A la segona part, però, la pólvora blaugrana va funcionar i al quart d’hora de la represa els de Luis Enrique ja manaven per 4 a 0, gràcies als gols de Messi –fàcil i aquesta vegada no de falta–, al segon de Luis Suárez i a un d’Arda Turan. Las Palmas no feia mal al Camp Nou, que va poder celebrar la primera diana com a jugador culer d’Aleix Vidal (80’) després d’una passada d’Alcácer. El Barça sentenciava així l’equip canari, tot esperant el duel de Copa del Rei de dijous a Anoeta contra la Reial Societat. A la lliga, els blaugrana s’apropen a dos punts del Madrid en espera del que facin els blancs avui a Sevilla i amb un partit més dels catalans. L’Atlètic, que també va guanyar ahir, es queda a 6.



EL MADRID TORNA A SEVILLA AMB SERGIO RAMOS EN EL PUNT DE MIRA

El Reial Madrid torna avui al Sánchez Pizjuán de Sevilla (20.45 h) enmig de la crispació que ha generat l’actuació de Sergio Ramos en el recent partit de Copa, que va significar l’eliminació dels andalusos. Els de Sampaoli, que han cedit momentàniament el segon lloc al Barça, buscaran la victòria, segons el tècnic, “perquè il·lusiona gua­-nyar per estar més a prop del lideratge”. A l’altra banqueta, Zinedine Zidane, que fa tornar a la convocatòria Cristiano Ronaldo, preveu un partit “complicat i difícil, més fins i tot que el de l’altre dia. No firmaria un empat, vull jugar el partit sense signar res”, va assegurar. Zidane va defensar Ramos.