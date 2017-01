Kuwait fitxa a Andorra

L’equip Massi Kuwait, de categoria UCI Continental, segueix confiant en Julio Pintado i incorpora Òscar Cabanas per a la nova temporada

L’equip Massi Kuwait Cycling Project, de categoria UCI Continental, la tercera divisió del ciclisme mundial, segueix confiant en els corredors andorrans. L’any passat Julio Pintado va formar part de l’esquadra i la propera temporada no tan sols seguirà, sinó que també s’incorpora a l’equip Òscar Cabanas, que ja ha firmat contracte. “Estic content de poder formar part del Massi. No m’han passat el calendari de curses però la idea per raons de feina seria participar en clàssiques d’un dia i en una volta per etapes, potser a Bèlgica. Ho hem de mirar”, va explicar ahir Cabanas, de 25 anys, al