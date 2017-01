Cristian España veu el podi de Buenos Aires a tocar

L’andorrà s’apropa al Top-20 de la classificació general a falta de l’última especial d’avui, de només 64 quilòmetres

El Dakar 2017 viurà avui l’última especial. Seran 64 quilòmetres en què els supervivents del raid intentaran que no passi res per pujar al podi final de Buenos Aires. Un d’ells serà Cristian España, que si no pateix un daltabaix de darrera hora completarà el Dakar en la seva segona participació. Objectiu acomplert. I a més amb una bona classificació perquè l’andorrà va guanyar tres llocs ahir a la general i ara es troba 21è i líder de la categoria marató (0 a 450 cc). Poc més de 16 minuts el separen de l’espanyol Daniel Oliveras, que tanca el Top-20.