Shermadini vol fer valer el factor pista per jugar la Copa

El pivot espera un partit difícil davant un Betis en ratxa però apel·la a la força del Poliesportiu i només pensa a guanyar

Giorgi Shermadini està sent el jugador referent que el MoraBanc esperava quan va apostar per la seva renovació. El pivot ve de valorar +41 a la pista del Reial Madrid i el seu concurs pot ser determinant diumenge perquè l’equip aconsegueixi l’anhelat bitllet per a la Copa. Davant l’afició. El georgià confia plenament en la força del Poliesportiu, on no s’ha perdut en tota la lliga, per derrotar el Betis i anar de Copa al febrer a Vitòria. “Serà un partit difícil. Ells venen molt bé, han guanyat els últims tres partits, un al Madrid, i sabem que costa molt,