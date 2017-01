L’empat ‘in extremis’ contra el Sevilla li permet arribar als 40 partits sense perdre

El Madrid entra als quarts amb rècord Casemiro en una acció del partit d'ahir al Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Actualitzada 13/01/2017 a les 07:07

Redacció Sevilla

El Reial Madrid, sense alguna de les figures com Cristiano Ronaldo o Luka Modric, va certificar ahir l’accés als quarts de final de la Copa després d’eliminar el Sevilla (3-3 ahir, 6-3 en el global). A més, l’empat in extremis marcat per Benzema (93’) permet als madridistes arribar als 40 partits sense perdre i superar el rècord del Barça de Luis Enrique.

El Madrid va empatar, però durant molts minuts va patir davant un Sevilla que va arribar al descans amb avantage d’1 a 0, gràcies a un gol en pròpia porta de Danilo (10’). L’empenta dels locals feia neguitejar els blancs, amb massa reserves. Però en el minut 48 Asensio després d’una gran cavalcada va fer l’empat que obligava massa els sevillistes. Amb tot, els de Sampaoli van insistir i el debutant Jovetic i Iborra van situar un engrescador 3 a 1 per als locals (77’). Faltaven dos gols per eliminar el Madrid. Però Sergio Ramos, de penal a l’estil Panenka, es va encarregar d’abaixar els ànims del Pizjuán (83’). Quan tot feia indicar que la victòria es quedaria almenys a casa, Benzema va marcar l’empat que val un rècord. Diumenge, Sevilla-Madrid, a la Lliga.



Els quarts, avui

El sorteig de la Copa tindrà lloc avui al migdia a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, amb l’Alcorcón com a únic equip supervivent de segona divisió i la ventafocs que és qui es voldria com a rival. La resta de protagonistes seran l’At­lètic de Madrid, la Reial Societat, l’Alabès, el Barça, el Celta, l’Eibar i el Reial Madrid. Els duels seran el 18 i e l 25 de gener.