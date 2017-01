Dos ports per a la Vuelta

L’etapa d’Andorra de la ronda espanyola entrarà per la Seu i el pilot ascendirà la Rabassa i la Comella abans de la meta a la capital

El pas per Andorra de la Vuelta 2017 tindrà muntanya. Dos ports. El gran grup, que entrarà al país per la frontera del riu Runer després de superar, encara a França, un cim de primera, el coll de la Perche, haurà de pujar els ports de la Rabassa, catalogat de primera categoria, i la Comella, de segona i situat a 7 quilòmetres de meta, abans d’anar a buscar l’arribada, situada a Andorra la Vella. La jornada, programada per al dilluns 21 d’agost i tercera de la ronda espanyola, sortirà des de Prada de Conflent, a França, i finalitzarà al Principat