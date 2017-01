La MSN guia el Barça a quarts de final

El trident suma els gols de la remuntada contra un Athletic que lluita fins al final

Actualitzada 12/01/2017 a les 07:14

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona no va dir adeu a la Copa del Rei abans d’hora. El conjunt blaugrana va obtenir el bitllet a quarts de final després de remuntar l’eliminatòria davant l’Athletic de Bilbao i a més va sumar el primer triomf de l’any.

Els de Luis Enrique Martínez van dominar des d’inici, demostrant que tenien ganes de remuntar. Tot i això, no van tenir la primera ocasió de gol fins al minut 36, quan després d’una acció per la banda hi va haver una centrada perquè Suárez engaltés la pilota i obrís el marcador. L’enfrontament va arribar al descans amb avantatge blaugrana, que es va ampliar al 48’ després que Neymar transformés un penal en què ell mateix havia rebut la falta.

Quan més sòlid semblava estar el Barça, l’Athletic va empatar l’eliminatòria en la primera i única acció que va tenir prop de la porteria defensada ahir per Cillisen. Va ser només tres minuts després del gol del brasiler quan una centrada d’Elustondo va trobar el cap de Saborit, que col·locava bé la pilota i marcava el seu primer gol en competició espanyola.

El Bilbao va mantenir l’eliminatòria empatada durant molts minuts, però va aparèixer Messi al 77’ i en un xut de falta col·locat a la perfecció al pal va evitar la pròrroga. L’argentí va sumar el tercer gol de llançament directe en tres partits. El Barça va tenir ocasions per sentenciar, però no li van caldre tot i la pressió de l’Athletic fins al final.



EL MADRID VIATJA A SEVILLA SENSE CRISTIANO NI MODRIC

L’FC Barcelona no va dir adeu a la Copa del Rei abans d’hora. El conjunt blaugrana va obtenir el bitllet a quarts de final després de remuntar l’eliminatòria davant l’Athletic de Bilbao i a més va sumar el primer triomf de l’any.

Els de Luis Enrique Martínez van dominar des d’inici, demostrant que tenien ganes de remuntar. Tot i això, no van tenir la primera ocasió de gol fins al minut 36, quan després d’una acció per la banda hi va haver una centrada perquè Suárez engaltés la pilota i obrís el marcador. L’enfrontament va arribar al descans amb avantatge blaugrana, que es va ampliar al 48’ després que Neymar transformés un penal en què ell mateix havia rebut la falta.

Quan més sòlid semblava estar el Barça, l’Athletic va empatar l’eliminatòria en la primera i única acció que va tenir prop de la porteria defensada ahir per Cillisen. Va ser només tres minuts després del gol del brasiler quan una centrada d’Elustondo va trobar el cap de Saborit, que col·locava bé la pilota i marcava el seu primer gol en competició espanyola.

El Bilbao va mantenir l’eliminatòria empatada durant molts minuts, però va aparèixer Messi al 77’ i en un xut de falta col·locat a la perfecció al pal va evitar la pròrroga. L’argentí va sumar el tercer gol de llançament directe en tres partits. El Barça va tenir ocasions per sentenciar, però no li van caldre tot i la pressió de l’Athletic fins al final.