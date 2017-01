'Bye-bye' All Star, visca la Copa!

Thanasis Antetokounmpo tenia pactat amb el seu germà, Giannis, que un dels dos visités l’altre a mitjan febrer per l’aturada de l’ACB i l’NBA per la Copa i l’All Star.

La relació entre Thanasis Antetokounmpo i el jugador dels Milwaukee Bucks i germà petit, Giannis, és molt propera. De fet, tota la família grega té pràcticament com a religió l’estima entre els uns i els altres. Ara, els dos germans estan separats, en dos continents i dues lligues diferents.

Com a bons germans volen trobar-se i van pactar que per a l’aturada de la lliga regular de l’ACB i l’NBA es veurien, ja que coincideixen a mitjan febrer. A Vitòria es disputa la Copa del Rei, a la qual aspira ser-hi el MoraBanc Andorra, i a Nova Orleans se celebra l’All