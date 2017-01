Navarro veu l'equip confiat i il·lusionat per anar a la Copa

El MoraBanc té una cita amb la història contra el Betis en la qual pot certificar el bitllet a Vitòria

El partit de màxima importància d’aquest diumenge entre el MoraBanc i el Reial Betis Energia Plus està cada vegada més a prop, i l’ambient es va escalfant a poc a poc. Ahir, David Navarro va sortir en roda de premsa per explicar quines sensacions es respiren en l’inici de la setmana a la gran cita. El que va deixar clar el capità és que l’equip està plenament confiat de poder assolir el gran objectiu d’anar a la Copa del Rei, ja que jugaran davant l’afició i perquè si guanyen no han d’esperar cap altre resultat per classificar-se per al torneig