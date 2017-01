El Mundial s'amplia a 48 seleccions

La FIFA aprova de manera unànime la reforma, que entrarà en vigor el 2026

Actualitzada 11/01/2017 a les 07:22

Redacció Zurich

El consell de la FIFA va decidir ahir ampliar de 32 a 48 el nombre de seleccions que formaran part de la Copa del Món a partir de l’edició del 2026. D’aquesta manera, hi haurà 16 grups amb tres seleccions cadascun, dels quals dos es classificaran per a la propera fase. A partir de setzens de final es jugaran eliminatòries entre 32 equips classificats.

La decisió es va prendre de manera unànime pels membres del consell després d’analitzar les diferents opcions que hi havia sobre la taula, entre les quals hi havia mantenir l’actual format o ampliar-lo a 48 equips però amb diferents condicions. El nou sistema del Mundial farà que el nombre de partits que es disputin es multipliquin, passant dels 64 actuals fins als 80, malgrat que es mantindrà el calendari amb 32 dies de competició.

El fet que hi hagi més enfrontaments obrirà la porta que el màxim torneig del futbol mundial se celebri en diferents països del mateix continent, ja que és complicat que un país pugui comptar amb les instal·lacions necessàries per acollir tants partits. D’aquesta manera, no només els països grans podrien ser seu del Mundial, que és una de les preocupacions que suposa l’ampliació de participants.

Un dels avantatges principals per a la FIFA en aquesta reforma serà que, segons les estimacions, els ingressos podran augmentar fins a un 35%. A més a més, l’organisme té la intenció d’augmentar el nombre d’espectadors en regions que no han pogut participar fins al moment, com és el cas de la Xina, entre altres.



