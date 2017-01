Despres recupera la plaça de podi i s'allunya de Roma

Actualitzada 11/01/2017 a les 07:23

Redacció Salta

La vuitena etapa, que va portar la caravana del Dakar de nou a Argentina, va ser reeixida per als residents Cyril Despres i David Castera (Peugeot). La jornada, que va haver de ser neutralitzada en la part final del seu pas per Bolívia, va significar un canvi de líder en cotxes, amb Sébastien Loeb, guanyador de l’etapa, desbancant el seu company Stéphane Peterhansel. Despres i Castera, tercers, van poder recuperar la tercera plaça del podi que un dia abans els havia pres Nani Roma, que ahir va punxar i va acabar setè. Ara, el català es troba quart, a 6’19’’ de Despres i Castera. En motos, el resident Joan Bar­reda (Honda), sense la pressió per la classificació final, va sumar una nova victòria d’etapa i manté la novena posició, lluny del líder, el britànic Sam Sunderland. Cristian España, que va ser sancionat amb 6 minuts en l’etapa 7, cosa que el va portar al lloc 24 de la general, va finalitzar ahir l’especial en la 31a posició, a més de mitja hora de Barreda i cedeix un lloc més en el còmput global, per ocupar ara el lloc 25è.

En camions, Albert Llovera (Tatra) veia com l’organització li treia dues hores de penalització en demostrar-se que havia ajudat diversos camions en problemes i es troba 25a a la general, la mateixa posició que va assolir en la jornada 8. Jordi Ginesta (MAN), de la seva banda, és 42è. Avui, Super Belén, entre Salta i Chilecito, amb 977 quilòmetres totals.