Sergio Moreno acabarà la temporada a l'FC Andorra

El migcampista, que havia jugat a l’Ontinyent, reforçarà l’equip tricolor amb l’objectiu d’assolir l’ascens a tercera

Sergio Moreno torna a casa. El migcampista, de 29 anys i que va sortir de l’FC Andorra, torna a la disciplina tricolor per completar la temporada. Moreno havia iniciat el curs futbolístic a l’Onti-nyent de la tercera divisió va­lenciana, però l’experiència no ha sigut reeixida i ha rebut la baixa per buscar nous horitzons. El jugador volia esperar fins a l’últim moment per veure si fructificava l’interès d’algun equip espanyol, però finalment Moreno ha decidit fer cas de l’interès de l’FC Andorra i s’incorporarà a la plantilla que entrena Emili Vicente fins a final de temporada. “És un bon repte