Els jugadors del Barça no assisteixen a la gala de la FIFA per preparar la Copa

Ronaldo es corona com a 'The Best' Cristiano Ronaldo fa un petó al trofeu que l'acredita com a millor jugador del món del 2016.

Actualitzada 10/01/2017 a les 07:14

Redacció Zuric

Cristiano Ronaldo va posar ahir la cirereta al seu gran 2016 amb la recollida de The Best, premi que atorga la FIFA al millor jugador del món. El futbolista portuguès, que va superar en les votacions Leo Messi i Antoine Griezmann, va tancar així un màgic 2016 en què ha obtingut també la Pilota d’Or gràcies fonamentalment a haver guanyat la Champions amb el Reial Madrid i l’Eurocopa amb la selecció de Portugal. A la gala de la FIFA, celebrada a Zuric, hi van faltar a darrera hora els quatre jugadors del Barça convocats (Messi, Iniesta, Piqué i Luis Suárez), integrants de l’onze FIFPro i que van excusar-se al·legant que havien de preparar el partit de Copa de demà contra l’Atheltic, en què han de remuntar un 2-1.

“Aquest premi no el tenia. Estic molt content i vull donar les gràcies als meus companys de selecció i del Madrid. Ha sigut un any magnífic a nivell personal i d’equip. Mai no oblidaré aquest any tan meravellós. M’hauria agradat que Messi estigués avui aquí, i la resta de jugadors del Barcelona, però entenc que no hagin vingut”, va indicar Cristiano.

La gala va premiar el tècnic del Leicester, Claudio Ranieri, com a millor entrenador, per davant de Zinedine Zidane i Fernando Santos, i el guardó a la millor futbolista va anar a mans de la nord-americana Carli Lloyd. L’Atlético Nacional va ser el guanyador del premi Fair Play, per demanar que fos el Chapecoense el campió de la Copa Sud-americana.



Messi triomfa a Andorra

Ilde Lima i Koldo Álvarez, capità i seleccionador d’Andorra, van votar Leo Messi en primera posició per a The Best. Només Lima va atorgar un punt a Cristiano.