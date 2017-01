Els germans Espargaró participaran en la G1 de les Crèdit Andorrà GSeries

L'ACA presenta unes GSeries més competitives El guanyador de les dues edicions anteriors, Nil Solans. JASS

Actualitzada 10/01/2017 a les 07:21

Redacció Andorra la Vella

Segons va informar ahir l’organització de les Crèdit Andorrà GSeries a través de la seva pàgina de Facebook, els germans Aleix i Pol Espargaró prendran part de la primera cita de la temporada del campionat sobre gel el 14 de gener vinent. Els dos residents a Andorra competiran amb els Peugeot Proto del MotoGP Team, que durant les cinc proves del curs aniran canviant de pilots portant personalitats relacionades amb el Mundial de Motociclisme.

Aquesta no serà la primera vegada dels Espargaró a les Crèdit Andorrà GSeries. Els pilots ja hi han format part en més d’una ocasió en edicions anteriors, juntament amb l’equip que tradicionalment porta Dorna. També serà present a la G1 Loris Capirossi, que com ja va anunciar el Diari, prendrà part de totes les proves.

D’altra banda, aquest dissabte es va disputar la GZero, la jornada de proves per a tots els equips al Circuit del Pas de la Casa, en les quals es van presentar en societat els GiAND Cars, els vehicles de la segona categoria de les Crèdit Andorra GSeries.