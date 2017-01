Diumenge de Copa

El MoraBanc és el millor posicionat per assolir l’últim bitllet que queda lliure per anar a Vitòria

Només queda una plaça lliure per a la Copa del Rei i el MoraBanc la desitja molt. És qui més a prop ho té entre els tres equips que encara hi aspiren. El RETAbet Bilbao Basket i el Reial Betis Energia Plus, rival d’aquest diumenge dels tricolors, són els dos equips que poden amargar la festa al Poliesportiu i la consecució d’una fita històrica que només s’ha assolit una vegada en el passat.

El MoraBanc és l’únic que depèn d’ell mateix, i això ho fa veure tot amb més bons ulls. Guanyant al Betis, l’opció més atractiva, obtindria el desitjat bitllet