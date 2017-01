El VPC comet massa errades a Saint Orens i continua cedint terreny com a visitant

Actualitzada 09/01/2017 a les 07:10

Redacció Andorra la Vella

El VPC va obrir ahir l’any competitiu contra el Saint Orens amb una clara derrota (13-0) en el tercer desplaçament consecutiu que perden els homes de Xepi Garcia i David Kirikàixbili. El Saint Orens, que es troba per sota en la classificació, va saber jugar les seves cartes i amb una pressió forta en defensa va deixar sense possessió de pilota els andorrans, que es van veure obligats a xutar massa vegades. Al descans, els locals ja guanyaven per 13-0 fruit de dos assajos i un cop de càstig. El VPC no es va trobar mai còmode –ha guanyat un partit de quatre com a visitant– i no va tenir opcions clares de marca. Diumenge, el Ste Foy visita l’Estadi Nacional.