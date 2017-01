El MoraBanc planta cara al Reial Madrid, però cau a la pròrroga en un partit molt competit i lluitat fins al final

No hi va haver sorpresa al WiZink Center per poc. El MoraBanc Andorra, conscient que podia assolir la classificació matemàtica per a la Copa amb un triomf ahir no es va encongir davant del Reial Madrid, i fins i tot el va posar contra les cordes, però el conjunt blanc va acabar imposant el seu talent i va posposar el somni de Vitòria.

El conjunt tricolor va plantar cara des d’inici a un Madrid que sortia amb la solidesa que acostuma. El duel començava igualat fins al 8-10, quan els locals van enllaçar un parcial de 8-0 per donar el primer