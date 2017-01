Messi salva a Vila-real un punt per als blaugrana, que tenen el Madrid a cinc

El Barça s'allunya més del títol de lliga Una pèrdua de pilota de Digne va propiciar el gol del Vila-real.

Actualitzada 09/01/2017 a les 07:08

El Barça havia de guanyar i no ho va fer al rebatejat estadi de La Cerámica de Vila-real. Va empatar i podia haver estat pitjor si Leo Messi no hagués sortit a rescatar un punt amb un gol de falta al minut 90. Els blaugrana, vigents campions, s’allunyen un pèl més del títol de lliga, amb el Reial Madrid ara a 5 punts, amb un partit menys per als blancs, i la segona posició per al Sevilla, que va golejar dissabte la Reial Societat. I d’aquí a dos dies espera l’Athletic a la tornada de la Copa amb els de Luis Enrique, que han de remuntar un 2-1 en contra.

El Barça, sense Rakitic, a qui el tècnic va deixar a Barcelona, va tenir la pilota en la primera meitat. Control, però sense encert en les aproximacions –escasses– a l’àrea d’Asenjo. El Vila-real, ben posicionat al darrere, buscava el contraatac i abans del descans va tenir-ne un parell amb perill.

La mitja part va semblar adormir els blaugrana, que van veure com els groguets marcaven després d’una errada en la passada de Digne –titular enlloc d’Alba– que Sansone va culminar en gol (50’). El Barça, ara sí, va anar cercant l’empat i aquí va ser quan va sorgir la figura d’Iglesias Villanueva, àrbitre que es va menjar dos penals per mans de Bruno –tampoc va veure unes de Mascherano a l’altra àrea–. En mig de la polèmica Messi va enviar un xut al pal i quan semblava que la victòria local era un fet, el crac argentí va executar magistralment una falta per salvar un punt. La lliga, però, es complica, i molt, per als culers.



CRISTIANO RONALDO REBRÀ AVUI 'THE BEST'

El jugador del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo, rebrà avui a Zuric el primer trofeu The Best, que atorga la FIFA com a millor jugador del 2016. L’atacant portuguès, que també ha aconseguit la Pilota d’Or, recollirà el guardó en una gala que tindrà el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a mestre de cerimònies. Cristiano va der­rotar en el premi els finalistes Leo Messi i Antoine Griezmann per posar colofó a la seva millor temporada.