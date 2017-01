La sisena etapa del Dakar se suspèn per les males condicions del terreny

Actualitzada 08/01/2017 a les 07:09

Redacció Andorra la Vella

La sisena etapa del Dakar, que havia de comptar amb un recorregut de 527 quilòmetres d’especial i 786 km en total entre Oruro i la Paz, va ser suspesa ahir a primera hora del matí per les males condicions del terreny, provocades per les fortes pluges a la zona que ja divendres van obligar a escurçar la cinquena etapa. A més, molts pilots encara estaven recorrent l’especial fins a Oruro i no els donava temps a preparar el recorregut d’ahir en condicions, per la qual cosa l’organització va decidir que tots els vehicles anessin directament cap a la capital boliviana, on demà reprendran la competició. Avui era la jornada de descans prevista, per la qual cosa amb la suspensió de l’etapa d’ahir, els pilots gaudiran d’una doble jornada sense competir.

A les classificacions, Albert Llovera era 29è de la general de camions, a gairebé 10 hores del líder, Gerard de Rooy. L’andorrà ja acumulava 3 hores i 15 minuts de penalització, sense les quals estaria situat en la 24a plaça. Per la seva part, Jordi Ginesta no sortia a les classificacions, malgrat que segons va poder saber el Diari continua en cursa i serà a la sortida de la setena etapa de demà. En cotxes, Cyril Despres és tercer de la general en un podi monopolitzat pels Peugeot i que lidera Stephan Peterhansel, mentre que Cristian España va pujar al 23è lloc després del seu gran resultat de divendres.