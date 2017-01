La Pal Skimo Vip Training es consolida

Un centenar d’esquiadors prenen part de la sortida en la segona edició

La segona edició de la Pal Skimo Vip Training va aplegar ahir al matí 99 participants, més dos altres que van inscriure’s amb el dorsal zero, és a dir, que van aportar el preu de la inscripció sense participar, millorant així els 78 de l’any passat. L’al·licient principal de la prova va ser la solidaritat, ja que els beneficis es destinaran a l’Associació per a la Síndrome de Down d’Andorra. Les xifres oficials que l’organització ha pogut recaptar encara es desconeixen, però tenint en compte que en la primera edició es va poder obtenir 1.616 euros amb una participació inferior,