Irineu Esteve segueix el ritme de resultats amb un vuitè lloc en Copa d'Europa

Irineu Esteve continua progressant en Copa d’Europa. L’esquiador de fons va assolir un nou resultat positiu ahir a Planica (Eslovènia) en els 10 quilòmetres patinadors. L’andorrà va ser vuitè, amb un temps de 21’18’’7, una marca que el va deixar a 24’’6 del guanyador, el francès Jean Tiberghien. Un total de 111 esquiadors van participar en la cursa, fet que constata el bon resultat d’Esteve.

Per la seva part, Carola Vila va ser 28a en els 5 km patinadors júnior, amb un temps de 14’08’’3, quedant a 1’25’’ de la vencedora, la francesa Laura Chamiot. “Els dos han fet molt bona carrera i l’Irineu ha demostrat estar molt fort”, comentava l’entrenador, Joan Erola.

Per altra banda, Joan Verdú i Marc Oliveras van disputar ahir el supergegant de Copa d’Europa a Wengen (Suïssa) i novament no van tenir un bon dia. Verdú no va poder acabar i Oliveras va ser desqualificat.