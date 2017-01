En contra de tot pronòstic

El MoraBanc afronta la visita al líder de la lliga amb confiança plena, tot i les adversitats que suposa enfrontar-se al Madrid

Sorpreses a la lliga Endesa n’hi ha pràcticament en cada jornada. Per exemple, les dues anteriors les va protagonitzar el Reial Betis Energia Plus, que va vèncer el Reial Madrid a casa i després va superar el Dominion Bilbao Basket a Miribilla. El MoraBanc Andorra espera poder-la protagonitzar avui (18.30 h), malgrat que és conscient que les opcions no són gaire elevades. Visita un Reial Madrid que no ha perdut en tot el 2016 a casa i que té l’objectiu d’acabar com a líder a la primera volta. A més, ve de perdre els dos darrers partits a la lliga