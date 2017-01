El Sant Julià segueix sense guanyar com a visitant

Actualitzada 08/01/2017 a les 07:01

El CE Sant Julià va començar l’any amb una nova derrota a domicili. Els de Jorge Dias van caure per 4 a 2 a la pista del Molins 99, un rival directe a la classificació en la lluita per la permanència i que va superar els lauredians després del triomf.

Malgrat que Omar Debboun i Bryan Pinto van posar un 0-2 abans del minut 12 de la primera part, els locals van empatar abans d’arribar al descans i al primer minut de la segona van posar-se per davant (3-2). El Sant Julià va mantenir les opcions obertes fins al 35’, quan Gustavo Alfredo Valdez va fer el quart gol i assegurava el triomf local.

Els lauredians van baixar fins a la 13a posició de la taula després de la sisena derrota en set partits com a visitant. Només han pogut sumar un empat aquesta temporada lluny del Centre Esportiu i la victòria se li segueix resistent a fora. Tot i això, la setmana vinent tindran una nova ocasió d’estrenar-se a domicili a la pista del Restaurant Lo Cargol Lleida, que també es troba a la part baixa de la taula, amb només un punt més que el Sant Julià, en espera del que faci avui contra l’Alcoletge.