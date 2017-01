Actualitzada 07/01/2017 a les 07:16

L’estació de Pal s’emplenarà avui al matí (10.45 h) per a la segona Skimo Pal VIP Training, una cursa en què la solidaritat serà el més important, ja que els beneficis es destinaran a l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra. Els germans Espargaró, Ruben Xaus i Maverick Viñales són alguns dels participants confirmats.