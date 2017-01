El pilot del Principat sorprèn en la cinquena jornada amb una gran vuitena posició i assoleix el millor resultat mai obtingut per un andorrà al Dakar

Cristian España va completar una cinquena etapa per a la història del motociclisme andorrà al Dakar ahir. La jornada va estar marcada per la suspensió de la segona especial a causa de les males condicions meteorològiques per les fortes pluges a la zona de l’arribada. Els participants havien de fer un total de 447 quilòmetres d’especial entre les ciutats bolivianes de Tupiza i Oruro, però només van poder disputar 219 quilòmetres.

Tot això, però, no va impedir que el pilot andorrà triomfés en el seu Dakar particular i es posicionés com a gran revelació del dia després d’assolir una molt destacable